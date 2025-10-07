Nuova rassegna al Teatro Apparte si parte con Lu curtigghiu di li raunisi

Parte ufficialmente il nuovo cartellone “Scenari Apparte”, la nuova rassegna teatrale 20252026 del Teatro Apparte di Palermo, dedicata alle compagnie e agli artisti del territorio. Ad aprire la stagione sarà “Lu curtigghiu di li raunisi”, in scena giovedì 23 ottobre alle ore 21.00, una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

