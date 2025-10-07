Nuova perizia per il caso Ramy pm chiedono l' incidente probatorio

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Determinare l’esatta e precisa dinamica dinamica dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml. Per questo la procura di Milano ha chiesto di disporre l’incidente probatorio per ricostruire quanto accaduto all’incrocio tra le vie Ripamonti e Quaranta la notte del 24 novembre 2024.Caso Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - perizia

Neonato di Campofilone morto in ospedale a Fermo, altri tre indagati. Disposta una nuova perizia medico-legale

Morte di Lorenzo Pio Coronato in un incidente a Policastro: "no" alla nuova perizia sul corpo del 18enne

Garlasco, la nuova perizia: escluse contaminazioni recenti sul tampone di Chiara Poggi. È caccia a ignoto 3

nuova perizia caso ramyIl caso Ramy non è chiuso. I pm chiedono una nuova perizia: "Vicenda delicata" - Vuole essere sicura che si arrivi a condanna prima di chiedere il processo per omicidio stradale sia per l'amico che guidava lo s ... Si legge su msn.com

Ramy Elgaml, si riapre il caso sulla morte del 19enne. La procura chiede una nuova perizia: «Così impossibile ricostruire chi ha colpa» - I pm, dopo aver chiuso le indagini settimane fa, hanno lamentato le «conclusioni divergenti» delle perizie a loro disposizione. Lo riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Nuova Perizia Caso Ramy