Nuova perizia per il caso Ramy pm chiedono l' incidente probatorio

Determinare l’esatta e precisa dinamica dinamica dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml. Per questo la procura di Milano ha chiesto di disporre l’incidente probatorio per ricostruire quanto accaduto all’incrocio tra le vie Ripamonti e Quaranta la notte del 24 novembre 2024.Caso Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Milanotoday.it