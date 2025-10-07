Nuova perizia per il caso Ramy pm chiedono l' incidente probatorio
Determinare l’esatta e precisa dinamica dinamica dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml. Per questo la procura di Milano ha chiesto di disporre l’incidente probatorio per ricostruire quanto accaduto all’incrocio tra le vie Ripamonti e Quaranta la notte del 24 novembre 2024.Caso Ramy Elgaml. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il caso Ramy non è chiuso. I pm chiedono una nuova perizia: "Vicenda delicata" - Vuole essere sicura che si arrivi a condanna prima di chiedere il processo per omicidio stradale sia per l'amico che guidava lo s ... Si legge su msn.com
Ramy Elgaml, si riapre il caso sulla morte del 19enne. La procura chiede una nuova perizia: «Così impossibile ricostruire chi ha colpa» - I pm, dopo aver chiuso le indagini settimane fa, hanno lamentato le «conclusioni divergenti» delle perizie a loro disposizione. Lo riporta open.online