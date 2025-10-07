. La nave, un’imbarcazione italiana salpata dal porto di Otranto solo una settimana fa, è al centro delle preoccupazioni internazionali. La nave si sta dirigendo verso la Striscia di Gaza per unirsi a una nuova Flotilla più ampia, composta complessivamente da circa dieci imbarcazioni. Si prevede che la possa raggiungere la “zona rossa” del Mediterraneo, un’area ad alto rischio di intercettazione, entro la giornata di mercoledì. Questo potenziale arrivo ha sollevato l’allerta per una possibile azione da parte delle forze di sicurezza israeliane. A bordo della si trova un gruppo di attivisti italiani, tra cui il chirurgo Riccardo Corradini, che ha fornito informazioni sullo stato della missione e sulla sua potenziale tempistica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuova Flotilla a 24 ore dalla zona rossa: a bordo ci sono anche italiani