Nuova avventura per Lorenzo Quartucci | nel 2026 correrà per la Burgos Bh

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 3 stagioni in forza al team Solution Tech - Vini Fantini, si apre un nuovo capitolo della carriera Lorenzo Quartucci. Il 26enne biturgense, che nella stagione 2025 ha riportato il ciclismo aretino a vincere tra i professionisti con i successi al Tour of Thailand e alla Road Race Tokyo Tama. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - avventura

Balotelli, nuova avventura: è ufficiale, ha appena firmato

Fratelli winchester tornano in una nuova avventura di supernatural

Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma

Impresa del ciclista Lorenzo Quartucci, le congratulazioni del sindaco - “Complimenti vivissimi da parte nostra e di tutta Sansepolcro per lo splendido risultato raggiunto con l’augurio di una carriera agonistica ricca di successi” “Complimenti vivissimi da parte nostra e ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Avventura Lorenzo Quartucci