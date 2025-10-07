Nuova area ristoro al Parco Pubblico di Terranuova

Arezzo, 07 ottobre 2025 – L'amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini ha approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione degli immobili all'interno del Parco pubblico “Tiziano Terzani”, un intervento che porterà alla creazione di nuovi spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, arricchiti da servizi accessori pensati per migliorare l'accoglienza e la fruibilità del parco. L'iniziativa si è inserita nel percorso avviato dalla giunta Chienni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali. Tra i beni individuati figurano anche alcune aree e immobili del Parco Terzani, affidati tramite procedura pubblica alla società Politeama srl, con la quale a seguito di bando pubblico è stato sottoscritto il contratto di locazione di valorizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

