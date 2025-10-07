Nuova Amministratrice per Alto Calore Servizi | sfide e speranze per il futuro dell' acqua in Irpinia e Sannio

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In settimana è previsto l’insediamento dell’Amministratrice di Alto Calore Servizi Spa, la professoressa Alfonsina De Felice, eletta nel corso dell’ultima Assemblea dai Sindaci-Soci. A Lei vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.Una gestione da rilanciare tra timori e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

nuova amministratrice alto caloreNomina De Felice all’Alto Calore Uniamoci per l’Acqua “Alto profilo, problemi irrisolti” - La sostituzione con De Felice, come amministratore unico di Alto Calore al posto di Antonello Lenzi, dimissionario, cambierà qualcosa nei ... Secondo corriereirpinia.it

nuova amministratrice alto caloreAlto Calore, De Felice e Musto i candidati alla presidenza/LA DIRETTA - Torno nel mondo della legge, della cultura e della libertà, che mi appartiene. Da orticalab.it

