Signore e signori, ci si prepara allo spettacolo. La Coppa del Mondo di nuoto torna in scena. Sarà il territorio nordamericano a essere teatro delle sfide nel massimo circuito internazionale. Negli Stati Uniti a Carmel e a Westmont si terranno i primi due appuntamenti dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 di questo stesso mese. A chiudere il cerchio sarà poi l'appuntamento a Toronto, in Canada, dal 23 al 25 ottobre in cui i primattori della vasca ambiranno un montepremi complessivo di 1,2 milioni di dollari, con un bonus da 10.000 dollari statunitensi per ogni record del mondo e per le crown (le vittorie nella stessa specialità in tutti gli appuntamenti).

Nuoto, gli italiani in gara nelle tappe di Coppa del Mondo 2025 in vasca corta: tornano Ceccon e Razzetti