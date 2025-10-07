U ltima fermata, come sempre, del fashion month è Parigi. E, per quanto riguarda i trend beauty, la Paris Fashion Week PE 2026 conferma le tendenze già viste a Milano trovano conferma sotto la Tour Eiffel. Il make è totalmente nude con punti luce su zigomi e labbra, i capelli riscoprono il bob tagliato pari e perfetto, Japan Style, e la frangia spessa e voluminosa. Menzione d’onore per le mini bang viste di Dries Van Noten. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Leggi anche › Milano Fashion Week PE 26, best of make up dalle passerelle Paris Fashion Week PE 2026, le tendenze beauty. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nude, tanto nude, in tante declinazioni. Illuminanti flash e sporadiche labbra vinliche. Le tendenze beauty più belle dalla Ville Lumière