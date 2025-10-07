NSCLC EGFR via libera Aifa | due nuove rimborsabilità per osimertinib
Aifa apre una nuova via di cura per il carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazione EGFR: rimborsate la combinazione di osimertinib più chemioterapia in prima linea e la monoterapia come trattamento dopo chemioradioterapia nello stadio localmente avanzato non resecabile. Un passaggio che rafforza l’accesso a terapie mirate e allunga l’orizzonte di vita dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: nsclc - egfr
Tumori al polmone Nsclc e mutazione Egfr, rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata
?Qualità di vita e i bisogni assistenziali delle persone con NSCLC e mutazione EGFR https://ift.tt/GHgD9rA #evento #takethedate - X Vai su X
Tumori Nsclc con mutazione Egfr, oncologa Novello: "Con cure mirate migliore aspettativa vita" - "Purtroppo il tumore del polmone viene ancora diagnosticato, nella maggior parte dei casi (circa 80%), in stadio localmente avanzato o metastatico, con la conseguenza ... Da msn.com
Tumori al polmone Egfr mutati, de Marinis (Ieo): "Osimertinib aumenta sopravvivenza" - 'Vantaggi in Nsclc sia nella forma metastatica in combinazione a chemio sia in monoterapia nella malattia localmente avanzata' ... Lo riporta msn.com