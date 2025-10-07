Novembre alza il sipario | torna una soap turca storica su Canale 5

Grande attesa per novembre: Canale 5 sembrerebbe intenzionata a riproporre una delle soap turche più amate dal pubblico italiano. La voce è che un titolo cult del genere stia per fare il suo ritorno in palinsesto, per riprendere quel posto speciale nel cuore degli spettatori che finora è stato occupato da La forza di una donna e Forbidden Fruit. Una mossa audace, che punta a riconquistare chi ama le storie d’amore, intrighi e passioni “alla turca”. Secondo fonti non ufficiali, la soap in questione potrebbe essere “Cherry Season – La stagione del cuore” o “Once Upon a Time in Çukurova”, serie che anni fa hanno già conquistato quote importanti di pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it