Novate per la Palestina | raccolta per i giovani arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano
A Novate partita una raccolta di beni primari per gli studenti universitari arrivati a Milano dalla Palestina. Dal primo di ottobre sono a Milano 12 studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano grazie alle borse di studio del progetto Iupals. Raccolta di indumenti e generi primari in aiuto agli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
