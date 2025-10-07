Novate per la Palestina | raccolta per i giovani arrivati da Gaza per studiare all’Università Statale di Milano

A Novate partita una raccolta di beni primari per gli studenti universitari arrivati a Milano dalla Palestina. Dal primo di ottobre sono a Milano 12 studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza per studiare allUniversità Statale di Milano grazie alle borse di studio del progetto Iupals. Raccolta di indumenti e generi primari in aiuto agli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

