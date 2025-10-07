Il Tribunale di Novara introduce e riconosce l'esistenza e la risarcibilità del danno da "mancato commiato" per "avere negato quel momento essenziale per l'elaborazione del lutto che è il passaggio, per certi versi formale, di addio" Sentenza storica a Novara, dove una Rsa è stata condannata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Novara, donna risarcita da Rsa per €5mila: non poté dare l’addio al marito morto nel 2021 durante Covid, tribunale: “Danno da mancato commiato”