Novara donna risarcita da Rsa per €5mila | non poté dare l’addio al marito morto nel 2021 durante Covid tribunale | Danno da mancato commiato
Il Tribunale di Novara introduce e riconosce l'esistenza e la risarcibilità del danno da "mancato commiato" per "avere negato quel momento essenziale per l'elaborazione del lutto che è il passaggio, per certi versi formale, di addio" Sentenza storica a Novara, dove una Rsa è stata condannata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
