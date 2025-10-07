Novara al Coccia il primo appuntamento di Parlapiùpiano
Primo appuntamento di "Parlapiùpiano", progetto del Teatro Coccia nato in sinergia con Conservatorio Guido Cantelli di Novara, Stm - Scuola del Teatro Musicale, Accademia dei Mestieri d'Opera Amo, Fondazione Circolo dei Lettori.Gli incontri di "Parlapiùpiano. Degustazioni tra Musica e Parole". 🔗 Leggi su Novaratoday.it
La Regione conferma il sostegno al Teatro Coccia di Novara
Novara, al via al Coccia nuovi progetti in rete con le realtà locali
Alla fine resta solo questo: la musica che risuona, le emozioni che ti fanno trattenere il fiato, l'applauso che ti scuote il cuore. " " da al @teatro.coccia di Novara: un finale che non si racconta, si vive. Perché il bello del t
Novara, Teatro Coccia – La traviata