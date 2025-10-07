Notte rosa Umberto Tozzi live alla Kioene Arena di Padova

UMBERTO TOZZI, all’indomani de LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” – che si è tenuta ieri, domenica 5 ottobre, e che ha celebrato il suo ultimo concerto (sold out) all’Arena di Verona – annuncia a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo addio alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it