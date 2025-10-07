Norcia la Basilica di San Benedetto riapre ai fedeli e turisti Una ricostruzione record | 4 anni di lavori
Il 31 ottobre segnerà la rinascita di uno dei simboli dell'Umbria e della Cristianità: la Basilica di San Benedetto di Norcia, dopo il devastante sisma che aveva distrutto l'edificio, fatta eccezione per la facciata storica, tornerà ad accogliere fedeli e turisti. Una rinascita che sarà segnata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La Basilica di San Benedetto a Norcia riaprirà il prossimo 30 ottobre. Il tempio benedettino tornerà ad essere il cuore pulsante della comunità nursina e meta di pellegrini e visitatori. Un risultato che infonde gioia e fiducia. - X Vai su X
A chi fosse interessato ricordo che il prossimo 30 ottobre, a nove anni esatti dal rovinoso terremoto, riaprirà la Basilica di San Benedetto a Norcia. Nella foto il rosone della facciata restaurato e ricomposto a terra, prima di essere ricollocato sulla basilica. Dottrin - facebook.com Vai su Facebook
Riapre basilica di Norcia, Boccardo: «Mondo in bilico riaccolga messaggio di Benedetto» - «Restituire la basilica di Norcia non significa soltanto riaprire la porta, ma rendere presente un messaggio, quello di Benedetto, che è quanto mai attuale e che questo mondo in bilico, minacciato com ... Secondo umbria24.it
Per Proietti con apertura Basilica Norcia 'cambio di passo' - Si è svolta al Salone d'Onore di Palazzo Donini la presentazione degli eventi previsti per il 30 e 31 ottobre prossimo, in occasione della riapertura della Basilica di San Benedetto di Norcia. Da ansa.it