Nonno truffatore finisce in carcere | è accusato anche di ricettazione

Ieri la polizia ha tratto in arresto un 71enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Il soggetto, stando al provvedimento eseguito, dovrà espiare la pena di 9 anni e 5 mesi di reclusione per truffa,, insolvenza fraudolenta, commercio di prodotti con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

