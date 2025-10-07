Abbiamo a disposizione una serie di strumenti incredibilmente avanzati per studiare il meteo terrestre, eppure quando si tratta di monitorare il meteo spaziale potremmo non essere altrettanto preparati: gli astronomi avvertono che i nostri sistemi di rilevazione attuali presentano lacune preoccupanti, lasciandoci vulnerabili a eventi solari potenzialmente devastanti. In uno studio pubblicato il 6 ottobre 2025 su The Astrophysical Journal, un team di ricercatori ha creato simulazioni dettagliate che rivelano un problema finora sottovalutato: dei piccoli vortici di plasma e campo magnetico provenienti dal Sole, chiamati “flux ropes” o corde di flusso magnetico, stanno sfuggendo alla portata dei nostri strumenti di rilevazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Non sono uragani, non sono tempeste: il Sole sta lanciando "tornado" invisibili verso la Terra