Non sono affatto sorpreso il CT Gattuso elogia un noto big del Napoli | l’annuncio è arrivato in diretta

Spazionapoli.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CT dell’Italia Gennaro Gattuso ha elogiato un calciatore del Napoli. L’annuncio sull’azzurro è arrivato in diretta durante la conferenza stampa odierna.  La Serie A è costretta a fermarsi a causa della sosta per le Nazionali. A scendere in campo sarà anche l’Italia, a caccia di una qualificazione al prossimo Mondiale che però è sempre più complessa (almeno da prima nel girone). Ciò nonostante, però, gli azzurri non mollano e il CT Gattuso si affiderà ai suoi uomini migliori. A tal proposito, il commissario tecnico ha voluto elogiare un calciatore del Napoli durante la conferenza stampa odierna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

