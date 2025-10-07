Non solo il doppio passaporto | ecco perché Soulé potrebbe giocare per l' Italia

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente del fantasista della Roma ha aperto agli azzurri, anche se il calciatore aveva già rifiutato la chiamata di Spalletti per Euro 2024. Ecco cosa dice il regolamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

non solo il doppio passaporto ecco perch233 soul233 potrebbe giocare per l italia

© Gazzetta.it - Non solo il doppio passaporto: ecco perché Soulé potrebbe giocare per l'Italia

In questa notizia si parla di: doppio - passaporto

Cerca Video su questo argomento: Doppio Passaporto Perch233 Soul233