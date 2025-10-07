Non solo il doppio passaporto | ecco perché Soulé potrebbe giocare per l' Italia
L'agente del fantasista della Roma ha aperto agli azzurri, anche se il calciatore aveva già rifiutato la chiamata di Spalletti per Euro 2024. Ecco cosa dice il regolamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il ct ha messo nel mirino l'attaccante classe 2004 del Bruges, che ha doppio passaporto ma ha già totalizzato 17 presenze con la Germania U21
Il gol in #Champions ha fatto tornare d'attuallità la storia di #Tresoldi. Il giovane attaccante ha il doppio passaporto, gioca con l'Under 21 tedesca, ma ora l'Italia rischia di perderlo