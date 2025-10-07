Non solo i Coma_Cose | quando la crisi di coppia spegne la musica

«Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati». Dopo mesi di voci, sempre più insistenti, su una loro crisi, alla fine i ComaCose hanno confermato di aver interrotto il proprio rapporto professionale e, soprattutto, personale. Attraverso un lungo messaggio affidato ai canali social ufficiali del duo, California -al secolo Francesca Mesiano – e Fausto Zanardelli, noto anche con lo pseudonimo di Fausto Lama, hanno annunciato la fine del loro matrimonio, cancellando il tour in partenza e spiegando le motivazioni della sofferta decisione. «Più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere» si legge nel post, accompagnato da un video che mostra i due camminare simbolicamente in due direzioni opposte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

