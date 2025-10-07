Non solo i Coma Cose Dai Ricchi e Poveri agli Abba quando l’amore finisce non solo sul palco

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Per i 'Cuoricini', i loro fan più devoti, è già tempo di 'Nostalgia canaglia' (citando un altro celebre duo). La notizia della separazione tra Fausto Lama e California, i ComaCose, non è solo gossip, ma la fine di un capitolo della musica indie italiana. Loro, che sul palco dell'Ariston sapevano raccontare l'amore con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

