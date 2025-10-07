Non siamo mica gli americani ma non rassegniamoci al declino della sanità
Anche al netto di Trump e degli ormai suoi soliti video AI tanto imbarazzanti quanto minacciosi, il dibattito politico americano sullo shutdown che sta bloccando gran parte della pubblica amministrazione federale è surreale per noi italiani, e probabilmente per gran parte degli europei. In. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: siamo - mica
Al mare a Ferragosto? Non siamo mica fessi
Sono astuti, i cinesi, ma noi non siamo mica scemi
Per chi ci avete preso? Non siamo mica tutto fumo e niente arrosto… Qui di arrosto e di cibo pugliese ce n’è a volontà! #masseriaserritella - facebook.com Vai su Facebook
Non siamo mica gli americani, ma non rassegniamoci al declino della sanità - In pratica, i Repubblicani accusano i Democratici di non concedere i voti necessari a raggiungere quota 60 al senato, necessaria per far passare la legge di bilancio, e quindi di stare bloccando il ... Secondo today.it