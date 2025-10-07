’Non si butta via niente’ Quando l’unione fa la forza

Un menù sorprendente, fatto di sapori autentici e ingredienti spesso dimenticati, ha accolto i partecipanti all’evento ‘Un s’bóta veja gnét’ andato in scena nei giorni scorsi al Mercato della Terra. Pesto di foglie di ravanello a condire la pasta artigianale, torte di pane e panzanelle nate dal recupero del pane raffermo, crostini insaporiti con talli d’aglio fermentati o rape rosse, ricotte arricchite da composte e, a chiudere, un dessert che profuma di tradizione: la pera volpina al vino rosso, uno dei frutti "dimenticati" della nostra campagna. Un pranzo a scarto zero che ha dimostrato come la cucina sostenibile possa trasformarsi in una festa per il palato e per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

