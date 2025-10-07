Non potevi restare a cucinare? insulti sessisti a una dirigente Cgil durante un tavolo istituzionale
"Che cosa sei venuta a fare oggi, non potevi restare a casa a cucinare?". A pronunciare questa frase, secondo quanto denuncia la Cgil Puglia, sarebbe stato un consulente di parte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
