Non poteva allontanarsi dal Comune di Gubbio ‘Sorvegliato speciale’ arrestato in stazione

Si aggirava per Argenta nonostante non potesse allontanarsi dal suo Comune di residenza, in Umbria. Un comportamento che, alla fine, gli è costato piuttosto caro. Nel pomeriggio di venerdì scorso, infatti, i carabinieri della stazione di Argenta hanno arrestato un 34enne sorvegliato speciale che, senza alcun tipo di autorizzazione da parte del tribunale di Perugia, si è allontanato dal Comune di Gubbio, dove aveva l’obbligo di permanere. L’uomo, che si aggirava nei presi della stazione ferroviaria del paese, è stato notato e riconosciuto da una pattuglia dell’Arma, che tra l’altro lo aveva già arrestato per analoga violazione lo scorso agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

