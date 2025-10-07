Non più docente di sostegno ma docente per l’inclusione Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega Miele | Non è un banale atto formale ma un cambiamento culturale

La Commissione Cultura della Camera ha avviato l'esame di una proposta di legge che intende sostituire la qualifica di insegnante di sostegno con quella di "docente per l'inclusione". L'iniziativa, presentata dalla Lega con prima firmataria la deputata Giovanna Miele, rappresenta, secondo i firmatari della proposta, "un cambio culturale volto a valorizzare pienamente il ruolo di questi professionisti nel sistema scolastico". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Non più docente di sostegno, ma docente per l’inclusione”. Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega. Cosa è previsto. TESTO

