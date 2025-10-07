Non ho il cancro sono fake news | Juan Carlos Ferrero sbotta sui social dopo le ultime voci sulle sue condizioni di salute

Juan Carlos Ferrero, ex tennista e oggi coach di Carlos Alcaraz, ha smentito sui social le voci su una sua presunta malattia che lo avrebbe colpito negli ultimi mesi. Assente alla Laver Cup e all’Atp Tokyo 500 vinto poi da Alcaraz, Ferrero è uscito allo scoperto sui social, definendo “completamente false ” le voci circolate nelle ultime settimane su un presunto tumore. “Voglio chiarire che è completamente falso che io abbia il cancro. Negli ultimi giorni sono circolate notizie completamente false sulla mia salute. Oltre a negarlo, sono profondamente rattristato dal fatto che argomenti così delicati vengano utilizzati per generare attenzione o opinioni – ha dichiarato Ferrero sui propri profili social -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho il cancro, sono fake news”: Juan Carlos Ferrero sbotta sui social dopo le ultime voci sulle sue condizioni di salute

In questa notizia si parla di: cancro - sono

“Il cancro… Sono di nuovo in ospedale”. Il drammatico annuncio della cantante: “Ecco come sto”

“Mi sono procurata il cancro al seno per colpa di queste 3 cose”. L’influencer Stephanie Weeks scatena l’ira (giustificata) dei medici: “Parole insensate e pericolose”

“Per i medici erano sintomi da menopausa e mal di schiena da giardinaggio, invece ho un cancro alla colonna vertebrale e oggi sono paralizzata”: la storia di Karen Davey

L’aumento dei casi di cancro al colon tra i giovani è uno dei dati più inquietanti degli ultimi anni, che sta spingendo la ricerca ad indagare sulle cause di questa preoccupante tendenza Quali sono i colpevoli di questo tipo di tumore - facebook.com Vai su Facebook

“Ho scoperto un cancro alla pelle e sono stato operato. Giuro, non è un lifting!”: parla lo chef Gordon Ramsey - Si è operato dopo avere scoperto un cancro alla pelle e ora lo racconta ai suoi follower su Instagram, anche e soprattutto per ricordare l’importanza della prevenzione. ilfattoquotidiano.it scrive

Bianca Balti e il cancro: «Pensi che potrebbero essere gli ultimi tuoi giorni e allora cambia tutto» - Dopo aver scoperto di essere portatrice del gene BRCA1, Bianca Balti – mamma, modella e attivista – ha deciso di adottare misure ... Come scrive video.corriere.it