Non gradiscono le notizie | edicolante minacciato

Perugiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non gradiscono le notizie e minacciano l'edicolante. È successo a Foligno dove la polizia ha denunciato un 26enne e un 72enne, entrambi cittadini italiani con precedenti, per violenza privata, minacce e danneggiamento. Secondo la ricostruzione della questura i due non hanno gradito la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gradiscono - notizie

Casa occupata a Foligno, minacciano edicolante per le notizie sulla vicenda - Sì, perché a seguito delle notizie stampa sulla vicenda, due rom italiani di 26 e 72 anni, che lì vivono, si sono presentati da un edicolant ... umbria24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gradiscono Notizie Edicolante Minacciato