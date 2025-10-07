Non fu incidente domestico arrestato per femminicidio a Gela | 40enne avrebbe ucciso a mani nude la compagna di 64 anni

«L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude». Così il procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella, in conferenza stampa, ha ricostruito i particolari di quello che ha definito «un efferato femminicidio», con l’uccisione della sessantaquattrenne Veronica Abaza da parte del convivente quarantenne Lucian Stan, arrestato e attualmente detenuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a mani nude la compagna di 64 anni

In questa notizia si parla di: incidente - domestico

Sondalo, incidente domestico mortale: 45enne trovato esanime ai piedi delle scale

Si ferisce con la smerigliatrice mentre fa dei lavori in casa: 86enne ricoverato con l’eliambulanza. L’incidente domestico stamane ad Anagni

Come farsi trollare senza pietà dalla propria moglie: chiedere a David Beckham, vittima di un piccolo incidente domestico, preso in giro da Victoria Beckham sui social

Nega l’accusa di femminicidio e parla di incidente domestico Ivan Sauna, il 51enne italiano arrestato ieri a Formentera per la morte della sua compagna Luisa Asteggiano con evidenti segni di violenza sul corpo Per il suo legale i lividi sul corpo erano precede Vai su Facebook

Non fu un incidente domestico, arrestato per femminicidio. A Gela un 40 enne avrebbe ucciso a botte la compagna di 64 anni #ANSA - X Vai su X

Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a mani nude la compagna di 64 anni - «L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude» . Si legge su msn.com

Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio - Il cerchio investigativo dei carabinieri e dei pm della procura di Gela (Caltanissetta) si è stretto intorno al bracciante quarantenne romeno Lucian Stan accusato di aver ucciso a botte Veronica Abaza ... Lo riporta ansa.it