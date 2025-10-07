Non è morto schiacciato dalla statua la procura di Bolzano apre un’inchiesta sulla morte del 19enne Leon Moser

La procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per fare luce sulle circostanze della morte di Leon Moser, il 19enne deceduto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre dopo essere caduto dalla fontana di piazza Municipio a Glorenza, in val Venosta. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il giovane si era arrampicato sulla fontana fino alla statua di bronzo posta sopra un grosso piatto in metallo, a circa 2,30 metri di altezza. In un primo momento si era ipotizzato che la statua fosse caduta addosso al ragazzo, ma dagli accertamenti preliminari emerge che Leon non sarebbe stato colpito dall’oggetto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: morto - schiacciato

Joachim Vogel, morto in gondola nel Canal Grande schiacciato da un vaporetto. I legali della famiglia: «Chiarezza sulle responsabilità»

Joachim Vogel, morto in gondola nel Canal Grande schiacciato da un vaporetto: ai parenti del prof tedesco 4 milioni di risarcimento

Joachim Vogel morto in gondola nel Canal Grande schiacciato da un vaporetto, la famiglia: «Finalmente chiarezza sulle responsabilità»

Chi era Leon Moser, il 19enne morto schiacciato da una statua di bronzo: «Sognava di diventare pilota di elisoccorso» - X Vai su X

Leon Moser, chi era il 19enne «morto per una ragazzata», schiacciato da una statua. Il Soccorso alpino e il sogno di diventare pilota di elisoccorso - facebook.com Vai su Facebook

Leon Moser, chi era il 19enne «morto per una ragazzata», schiacciato da una statua: sognava di diventare pilota di elisoccorso - Si chiamava Leon Moser il ragazzo di 19 anni morto nella notte tra sabato e domenica a Glorenza, in val Venosta, colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava ... Si legge su msn.com

Leon Moser, chi era il 19enne schiacciato da una statua in Val Venosta. Sognava di diventare pilota di elisoccorso: «Morto per una ragazzata» - Si chiamava Leon Moser il ragazzo di 19 anni morto nella notte tra sabato e domenica a Glorenza, in val Venosta, colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava ... Segnala msn.com