Non è lei Maddie McCann ora la smetta di stalkerizzare i genitori della bimba scomparsa | la decisione del tribunale contro Julia Wandelt

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha perseguitato i genitori di Maddie McCann fingendosi la loro figlia scomparsa ma è stata sbugiardata in tribunale. La 24enne polacca Julia Wandelt non potrà più spacciarsi per Maddie e stalkerizzare Kate e Gerry McCann, madre e padre della bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. La Wandelt sarebbe crollata in lacrime in tribunale dopo che nel dibattimento a suo carico sono emerse prove scientifiche che hanno dimostrato al 100% che lei non è Madeleine McCann. La donna è accusata di stalking nei confronti dei genitori della bambina continuato per anni, con picchi di 60 chiamate al giorno. Co-imputata dello stesso reato la 61enne Karen Spragg che ha dato manforte negli anni alla Wandelt nel suo delirio ossessivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non 232 lei maddie mccann ora la smetta di stalkerizzare i genitori della bimba scomparsa la decisione del tribunale contro julia wandelt

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è lei Maddie McCann, ora la smetta di stalkerizzare i genitori della bimba scomparsa”: la decisione del tribunale contro Julia Wandelt

In questa notizia si parla di: maddie - mccann

“C’è una donna…”. Scomparsa Maddie McCann, cosa si è scoperto

Maddie McCann, la teoria dell’incidente e la donna indagata a sua insaputa per la bimba scomparsa

Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”

232 maddie mccann smetta“Non &#232; lei Maddie McCann, ora la smetta di stalkerizzare i genitori della bimba scomparsa”: la decisione del tribunale contro Julia Wandelt - Accusata di aver perseguitato i genitori di Maddie con 60 chiamate al giorno ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Christian Brueckner &#232; libero, scarcerato il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann - Christian Brueckner, il principale sospettato nella scomparsa di Madeleine McCann è stato scarcerato nella giornata di ieri in Germania. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Maddie Mccann Smetta