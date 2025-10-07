Non è lei Maddie McCann ora la smetta di stalkerizzare i genitori della bimba scomparsa | la decisione del tribunale contro Julia Wandelt
Ha perseguitato i genitori di Maddie McCann fingendosi la loro figlia scomparsa ma è stata sbugiardata in tribunale. La 24enne polacca Julia Wandelt non potrà più spacciarsi per Maddie e stalkerizzare Kate e Gerry McCann, madre e padre della bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. La Wandelt sarebbe crollata in lacrime in tribunale dopo che nel dibattimento a suo carico sono emerse prove scientifiche che hanno dimostrato al 100% che lei non è Madeleine McCann. La donna è accusata di stalking nei confronti dei genitori della bambina continuato per anni, con picchi di 60 chiamate al giorno. Co-imputata dello stesso reato la 61enne Karen Spragg che ha dato manforte negli anni alla Wandelt nel suo delirio ossessivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
