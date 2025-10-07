Non c' è due senza tre | Vicari consulente di Schifani anche per la crisi idrica scoppia la polemica
Si potrebbe dire che non c'è due senza tre. Dopo l'energia e le infrastrutture, per l'ex senatrice palermitana Simona Vicari, arriva anche la consulenza al sistema idrico. Il nuovo incarico le è stato conferito dal presidente della Regione Renato Schifani con un provvedimento firmato lo scorso 6. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il presidente della Regione ha firmato il decreto con cui amplia il campo della consulenza che Vicari offre da due anni al governo L'approfondimento a cura di Simone Olivelli https://qds.it/regione-siciliana-renato-schifani-simona-vicari-crisi-idrica/… #QDS #Qd - X Vai su X
