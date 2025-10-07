Non c' è due senza tre | Vicari consulente di Schifani anche per la crisi idrica scoppia la polemica

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si potrebbe dire che non c'è due senza tre. Dopo l'energia e le infrastrutture, per l'ex senatrice palermitana Simona Vicari, arriva anche la consulenza al sistema idrico. Il nuovo incarico le è stato conferito dal presidente della Regione Renato Schifani con un provvedimento firmato lo scorso 6. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

