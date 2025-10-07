Non arrivo alla fine Ballando con le stelle l’annuncio della concorrente favorita | Sono sotto torchio

La nuova edizione di Ballando con le stelle è partita con il botto, e tra le sorprese più evidenti c’è una concorrente che ha saputo conquistare pubblico e giuria fin dalle prime due puntate. Le sue esibizioni hanno mostrato una naturalezza nel movimento e una passione autentica per la danza che hanno colpito anche gli spettatori più scettici. Nonostante la concorrenza agguerrita e la presenza di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, il suo nome è già sulla bocca di molti come una delle favorite alla finale del programma di Milly Carlucci. >>  “Te lo dico chiaro”. Ballando con le stelle, la verità su Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli Secondo diversi addetti ai lavori, la partecipazione di questa concorrente sta contribuendo a rendere il programma ancora più vivace, anche grazie al rapporto di fiducia e sintonia che ha instaurato con il suo maestro di ballo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

