Non apriremo stabilimenti di pasta negli Usa Noi restiamo a Gragnano Garofalo risponde alla minaccia dei super dazi
L'azienda campana è pronta a fare ricorso contro l'indagine antidumping del Dipartimento del Commercio statunitense che ha preso di mira alcuni famosi marchi di pasta Made in Italy. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: apriremo - stabilimenti
NUOVA APERTURA Siamo felici di annunciare che dal 1° ottobre 2025 apriremo una nuova sede Servizi Cotfasa a San Giovanni Lupatoto, negli spazi dell’ex Kecè. - facebook.com Vai su Facebook
Stabilimento La Molisana negli Usa, l’azienda chiarisce: “No, ora proseguiamo l’iter legale” - Cercheremo di discutere con l'amministrazione americana perché - Da repubblica.it
Dazi Usa del 107% sulla pasta, le pmi valutano la delocalizzazione - Tariffe per oltre 10 pastifici italiani e l’Europa scende in campo. Riporta giornaledibrescia.it