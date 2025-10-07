Non apriremo stabilimenti di pasta negli Usa Noi restiamo a Gragnano Garofalo risponde alla minaccia dei super dazi

L'azienda campana è pronta a fare ricorso contro l'indagine antidumping del Dipartimento del Commercio statunitense che ha preso di mira alcuni famosi marchi di pasta Made in Italy. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - “Non apriremo stabilimenti di pasta negli Usa. Noi restiamo a Gragnano”. Garofalo risponde alla minaccia dei super dazi

