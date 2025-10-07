Nominato il nuovo direttore dei Musei Comunali di Rimini l' incarico a un professionista riminese

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha firmato il decreto di nomina del nuovo direttore dei Musei Comunali, individuandolo, dopo apposita selezione, nella persona del dottor Alessandro Giovanardi. A metà del mese di ottobre l’insediamento del nuovo direttore, che nei prossimi giorni sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nominato - nuovo

Giaccari lascia Lecce dopo un lungo impegno: nominato nuovo prefetto di Imperia

Basiliche di San Francesco e Santa Maria degli Angeli, nominato il nuovo Legato Pontificio

Italia Under 21, adesso è ufficiale! Silvio Baldini nominato nuovo commissario tecnico azzurro: nello staff anche Barzagli

Nuovo direttore dei Musei Comunali di Rimini, tre nomi in lizza - Sono Alessandro Giovanardi, Andrea Bruciati e Luca Baroni i tre candidati selezionati tra le 45 domande pervenute per l’incarico di nuovo direttore dei Musei ... chiamamicitta.it scrive

nominato nuovo direttore museiDirezione regionale Musei nazionali Calabria, Erminia Giorno nominata nel nuovo Cda - All'interno anche il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza e di Unioncamere ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Nominato Nuovo Direttore Musei