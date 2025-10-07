Nola grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono | operaio cade da due metri è in pericolo di vita

NOLA (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – Grave incidente sul lavoro nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia, è caduto da un’altezza di circa due metri mentre montava una scaffalatura all’interno di un magazzino in allestimento per l’apertura di un nuovo punto vendita. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasferito all’ospedale di Nola e successivamente ricoverato all’ Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova in pericolo di vita e in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del Servizio di Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL Napoli 3 Sud, che ha disposto il sequestro di parte dell’impalcatura utilizzata durante le operazioni di montaggio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

