Nola grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono | operaio cade da due metri è in pericolo di vita
NOLA (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – Grave incidente sul lavoro nel centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia, è caduto da un’altezza di circa due metri mentre montava una scaffalatura all’interno di un magazzino in allestimento per l’apertura di un nuovo punto vendita. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasferito all’ospedale di Nola e successivamente ricoverato all’ Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova in pericolo di vita e in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del Servizio di Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL Napoli 3 Sud, che ha disposto il sequestro di parte dell’impalcatura utilizzata durante le operazioni di montaggio. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: nola - grave
NOLA – Un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia, è in prognosi riservata e in pericolo di vita dopo una drammatica caduta da un’impalcatura di circa due metri. #incidentesullavoro #ospedaledelmare #vulcanobuono #cronacanapoli #nola #s - X Vai su X
? Un 62enne di Pomigliano d’Arco (NA) ha perso la vita questa mattina a Polvica, tra San Felice a Cancello (CE) e Nola (NA). Mentre era in bici, ha cercato di evitare un cinghiale sbucato sulla strada, finendo contro un furgone. Inutili i soccorsi. La strada è st Vai su Facebook
Nola, incidente sul lavoro al Vulcano Buono: operaio in gravi condizioni - NOLA – Drammatico incidente sul lavoro nella serata di ieri all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Secondo marigliano.net
Nola (NA), operaio foggiano cade da un’impalcatura: è gravissimo - Grave incidente sul lavoro a Nola: un operaio di 53 anni di Foggia cade da un’impalcatura nel centro commerciale Vulcano Buono. Lo riporta trmtv.it