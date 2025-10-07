Noi ragazzi siamo Estranei alla mafia le Scuole si mobilitano per dire ancora no alla criminalità

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Arezzo per il secondo anno consecutivo rinnova il suo appuntamento con gli studenti per dichiarare il convinto NO dei giovani alla mafia. Venerdì 10 ottobre pv, dalle ore 9, è attesa la seconda edizione di “Noi ragazzi siamo estranei alla mafia” fortemente voluta da Estra Spa e dall'Associazione Arte di Apoxiomeno c sulla fattiva collaborazione dell'Ufficio regionale scolastico della provincia di Arezzo e dalla Camera penale di Arezzo. Il Presidente di Estra, Francesco Macrì, ha voluto sottolineare che "l'educazione alla legalità è un tema centrale per lo sviluppo democratico e sociale del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

