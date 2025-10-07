noi moderati affondo al veleno sui transfughi

"L’ingresso di Giorgio Silli e di Lucia Tanti in Forza Italia era ampiamente annunciato e spiega perché negli ultimi mesi abbiano entrambi disertato, o addirittura boicottato, le iniziative del partito e cercato di impedire la presentazione delle liste Noi Moderati ". Lo scrivono in una nota Alessandro Colucci, responsabile nazionale organizzazione, Luca Briziarelli, vice responsabile nazionale organizzazione, i coordinatori provinciali, gli eletti e i candidati alle regionali. " Silli era già stato commissariato il 17 luglio mentre il 19 settembre i probiviri nazionali hanno adottato un provvedimento di espulsione per Tanti che sarebbe stato approvato dal prossimo consiglio direttivo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

