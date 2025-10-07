Nobel tra boschi orsi e spam | Ramsdell lo scopre dopo l’escursione di 24 ore Brunkow rifiuta la chiamata pensando sia pubblicità
Non è del tutto campata in aria l’idea che scienziati e ricercatori, talvolta, vivano in un mondo a parte. Mentre a Stoccolma l’Accademia di Svezia annunciava alla comunità scientifica i vincitori del premio Nobel per la Medicina 2025, lui – uno dei premiati – era a passeggio nei boschi dell’Idaho (Usa) con il telefonino in modalità aereo. Ed è per questo motivo l’immunologo statunitense Fred Ramsdell, direttore di ricerca dell’Istituto Parker per l’immunoterapia dei tumori, ha ricevuto soltanto oggi, con 24 ore di ritardo, la telefonata ufficiale del comitato dei Nobel che gli annunciava di essere stato premiato insieme alla connazionale Mary E. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nobel - boschi
Il premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato oggi a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica. - facebook.com Vai su Facebook
Nelle pagine di Koto, l’antica città imperiale (1962) opera citata nel discorso del Premio Nobel – Kawabata, con la sua prosa fluida e il linguaggio elegante, conduce il lettore a esplorare la magnifica antica capitale del Giappone Traduzione di Evelina Bosco # - X Vai su X
Gli orsi e i boschi che ignoriamo - Sento il bisogno di un discorso più ampio sullo stato della fauna selvatica in Italia, e sul rapporto che abbiamo con lei. Segnala repubblica.it
Trentino-Abruzzo: uccidere gli orsi rende i boschi più sicuri? - «C’è qualcosa di nobile in questa grossa bestia, qualcosa che fa pensare ad un barlume di sentimento umano, sparare ad un orso è come sparare ad un fratello». Lo riporta corriere.it