Nobel per la Medicina ai ‘custodi dell’immunità’

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca controcorrente che ha aperto la strada alla possibilità di manipolare le cellule che svolgono il ruolo di guardiani dellimmunità, tenendo a bada il sistema immunitario quando aggredisce l’organismo cui appartiene, e che si stanno rivelando importanti sia per le malattie autoimmuni, ma anche per i tumori e i trapianti: guarda al futuro, il Nobel per la Medicina 2025, assegnato al giapponese Shimon Sakaguchi (75 anni) dell’Immunology Frontier Research Center dell’Università di Osaka, vero e proprio apripista delle ricerche in questo campo, e agli americani Mary E. Brunkow (64 anni) e Fred Ramsdell (65 anni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nobel per la medicina ai 8216custodi dell8217immunit2248217

© Quotidiano.net - Nobel per la Medicina ai ‘custodi dell’immunità’

In questa notizia si parla di: nobel - medicina

Un Nobel che premia la medicina del futuro

Il Premio Nobel per la Medicina arriva a Ravenna: sarà ospite di un convegno scientifico in città

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Scienza. Il Nobel della Medicina ai “genitori” dei vaccini mRna anti Covid - Hanno indotto il nostro sistema immunitario a riconoscere e a disarmare il virus Sars- Lo riporta avvenire.it

Nobel per la Medicina 2023: premiati due ricercatori per il loro studi sul vaccino anti Covid-19 - I ricercatori Katalin Karikó e Drew Weissman sono stati insigniti del Nobel per la medicina per avere gettato le basi per i vaccini a mRna. it.euronews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nobel Medicina 8216custodi Dell8217immunit2248217