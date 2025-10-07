Nobel per la Medicina 2025 | premiati Brunkow Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sulla tolleranza immunitaria

Il Nobel per la Medicina 2025 è stato conferito a Mary E. Brunkow (Institute for Systems Biology, Seattle, WA, USA), Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics, San Fransisco, CA, USA) e Shimon Sakaguchi (Osaka University, Osaka, Japan), per le loro ricerche pionieristiche sulla tolleranza immunitaria periferica, un meccanismo chiave con cui l’organismo evita di attaccare i propri tessuti. Con questo annuncio si apre ufficialmente la settimana dedicata ai Premi Nobel, i più illustri premi scientifici e culturali del mondo, inaugurata, come tradizione, dal riconoscimento per la Medicina o Fisiologia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nobel per la Medicina 2025: premiati Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sulla tolleranza immunitaria

In questa notizia si parla di: nobel - medicina

