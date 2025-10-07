Nobel per la fisica a John Clarke Michel Devoret e John Martinis per la meccanica quantistica

L’annuncio della Reale Accademia delle Scienze di Stoccolma. Gli studi dei tre americani riguardano il comportamento delle particelle nel mondo subatomico. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nobel per la fisica a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis per la meccanica quantistica

