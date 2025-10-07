Nobel per la Fisica a Clarke Devoret e Martinis Premiati i tre pionieri della ricerca sulla meccanica quantistica

l britannico John Clarke, il francese Michel H. Devoret e l’americano John M. Martinis premiati per esperimenti che dimostrano effetti quantistici in sistemi visibili a occhio nudo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a John Clarke, fisico britannico dell'Università della California a Berkeley, Michel Devoret, fisico francese dell'Università di Yale, e John Martinis, dell'Università della California a Santa Barbara.

Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l'atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto

Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per gli studi sulla meccanica quantistica - Martinis "per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia ...

Clarke, Devoret e Martinis vincono il Premio Nobel per la Fisica 2025 - I tre americani sono stati premiati "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico" ...