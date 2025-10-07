Nobel per la Fisica a Clarke Devoret e Martinis per scoperte sul mondo quantistico

- Articolo in aggiornamento - Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis che hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le bizzarre proprietà del mondo quantistico possono essere concretizzate in un sistema abbastanza grande da essere tenuto in mano. Il loro sistema elettrico superconduttore potrebbe passare da uno stato all'altro tramite "effetto tunnel", come se attraversasse direttamente un muro. Hanno anche dimostrato che il sistema assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sul mondo quantistico

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l'atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, incoraggia la collaborazione tra Sardegna e Sassonia per la realizzazione dell'#EinsteinTelescope, in un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Tagesspiegel. Scopri di più https://einstein-telescope.it/2025/

