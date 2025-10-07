Nobel per la Fisica a Clarke Devoret e Martinis per scoperte sul mondo quantistico

- Articolo in aggiornamento - Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis che hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le bizzarre proprietà del mondo quantistico possono essere concretizzate in un sistema abbastanza grande da essere tenuto in mano. Il loro sistema elettrico superconduttore potrebbe passare da uno stato all'altro tramite "effetto tunnel", come se attraversasse direttamente un muro. Hanno anche dimostrato che il sistema assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

