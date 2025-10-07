Nobel per la Fisica a Clarke Devoret e Martinis per ricerca su meccanica quantistica

(Adnkronos) – E’ nel segno della fisica quantistica la scelta della Reale Accademia Svedese delle Scienze che ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2025 al britannico John Clarke, al francese Michel H. Devoret e all’americano John M. Martinis. I tre studiosi – che condividono un legame con la University of California – sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nobel fisica clarke devoretNobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per ricerca su meccanica quantistica - I tre studiosi sono stati premiati 'per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico' ... Scrive msn.com

nobel fisica clarke devoretClarke, Devoret e Martinis vincono il Premio Nobel per la Fisica 2025 - I tre americani sono stati premiati "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico" ... Secondo tg24.sky.it

