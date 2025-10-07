Nobel per la Fisica 2025 | vincono Clarke Devoret e Martinis

Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis "per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico". I vincitori "hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà bizzarre del mondo quantistico possono diventare concrete in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano", si legge nella motivazione del riconoscimento. "Il loro sistema elettrico superconduttore poteva passare da uno stato all'altro tramite effetto tunnel, come se passasse attraverso un muro.

