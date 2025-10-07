Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke Michele H Devoret e John M Martinis

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ai tre studiosi statunitensi per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica.

In questa notizia si parla di: nobel - fisica

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l'atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, incoraggia la collaborazione tra Sardegna e Sassonia per la realizzazione dell'#EinsteinTelescope, in un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Tagesspiegel. Scopri di più https://einstein-telescope.it/2025/

