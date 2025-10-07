Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke Michel H Devoret e John M Martinis | C?è anche il contributo della scuola napoletana

Ilmattino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frontiera tra il visibile e l?invisibile si è fatta più sottile. Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

nobel per la fisica 2025 a john clarke michel h devoret e john m martinis c232 anche il contributo della scuola napoletana

© Ilmattino.it - Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis: «C?è anche il contributo della scuola napoletana»

In questa notizia si parla di: nobel - fisica

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

nobel fisica 2025 johnNobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis: «C’è anche il contributo della scuola napoletana» - La frontiera tra il visibile e l’invisibile si è fatta più sottile. Segnala ilmattino.it

nobel fisica 2025 johnNobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis - Focus.it - Martinis per aver mostrato la fisica quantistica in azione. focus.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nobel Fisica 2025 John