Nobel per la Fisica 2025 a Clarke Devoret e Martinis | studi decisivi nella meccanica quantistica

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ottobre 2025 – Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica. In particolare, per “la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nobel per la fisica 2025 a clarke devoret e martinis studi decisivi nella meccanica quantistica

© Quotidiano.net - Nobel per la Fisica 2025 a Clarke, Devoret e Martinis: studi decisivi nella meccanica quantistica

In questa notizia si parla di: nobel - fisica

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

nobel fisica 2025 clarkeNobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis - Focus.it - Martinis per una serie di esperimenti rivoluzionari sull'effetto tunnel quantistico. Come scrive focus.it

nobel fisica 2025 clarkeNobel per la Fisica 2025, premiati Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica - Oggi martedì 7 ottobre 2025 l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a a John Clarke, Michel H ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Fisica 2025 Clarke