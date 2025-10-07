Nobel per la Fisica 2025 a Clarke Devoret e Martinis | studi decisivi nella meccanica quantistica
Roma, 7 ottobre 2025 – Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica. In particolare, per “la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto
Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica
Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe
Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l'atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto
Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, incoraggia la collaborazione tra Sardegna e Sassonia per la realizzazione dell'#EinsteinTelescope, in un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Tagesspiegel.
Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per una serie di esperimenti rivoluzionari sull'effetto tunnel quantistico.
Nobel per la Fisica 2025, premiati Clarke, Devoret e Martinis per scoperte sulla meccanica quantistica - Oggi martedì 7 ottobre 2025 l'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a a John Clarke, Michel H