Nobel per la Fisica 2025 a Clarke Devoret e Martinis | studi decisivi nella meccanica quantistica

Roma, 7 ottobre 2025 – Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica. In particolare, per “la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

