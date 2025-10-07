Nobel per la fisica 2025 a Clarke Devoret e Martinis | quest’anno premiata la meccanica quantistica

Ildifforme.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tre scienziati hanno realizzato tra il 1984 e il 1985 un sistema elettrico superconduttore in grado di passare da uno stato all'altro utilizzando l'effetto tunnel, come se attraversasse un muro. Inoltre, hanno dimostrato che il sistema da loro realizzato assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nobel per la fisica 2025 a clarke devoret e martinis quest8217anno premiata la meccanica quantistica

© Ildifforme.it - Nobel per la fisica 2025 a Clarke, Devoret e Martinis: quest’anno premiata la meccanica quantistica

In questa notizia si parla di: nobel - fisica

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

nobel fisica 2025 clarkeNobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis - Focus.it - Martinis per una serie di esperimenti rivoluzionari sull'effetto tunnel quantistico. Riporta focus.it

nobel fisica 2025 clarkeClarke, Devoret e Martinis vincono il Premio Nobel per la Fisica 2025 - I tre americani sono stati premiati "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico" ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nobel Fisica 2025 Clarke