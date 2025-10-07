Nobel per la fisica 2025 a Clarke Devoret e Martinis | quest’anno premiata la meccanica quantistica

I tre scienziati hanno realizzato tra il 1984 e il 1985 un sistema elettrico superconduttore in grado di passare da uno stato all'altro utilizzando l'effetto tunnel, come se attraversasse un muro. Inoltre, hanno dimostrato che il sistema da loro realizzato assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nobel per la fisica 2025 a Clarke, Devoret e Martinis: quest’anno premiata la meccanica quantistica

